4月22日、『FIBA女子バスケットボールワールドカップ2030』の開催地が東京に決定したことを受け、日本バスケットボール協会の島田慎二会長がコメントを寄せた。 「JBAにとって100周年を迎える節目の2030年に、女子ワールドカップを日本に招致する事が決まり大きな喜びと共に責任も感じています。世界中のファンとともに満員のアリーナで熱狂を生み出し、女子バスケットボールを新たなス