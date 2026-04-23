KI_ENの新曲「縁のつき」が、7月よりテレビ東京系で放送されるTVアニメ『手札が多めのビクトリア』のエンディングテーマに決定した。 （関連：KI_EN、地元京都ワンマンで覗かせた大器の片鱗ライブハウスを超えたスケールで描くドラマティックな音世界） TVアニメ『手札が多めのビクトリア』の原作は、『このライトノベルがすごい！』ノミネートの常連である守雨による小説（MFブックス／KADOKAWA刊）。