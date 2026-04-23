野村総合研究所は２３日の取引終了後、２６年３月期の連結業績予想について、最終利益が従来予想の１０４０億円（前の期比１０．９％増）から１５０億円（同８４．０％減）で着地したようだと発表した。増益予想から一転大幅減益に下振れした。グループ会社の豪州ＮＲＩＡｕｓｔｒａｌｉａ及び北米ＣｏｒｅＢＴＳの事業計画を見直した結果、のれんなどの減損損失９６９億円を計上する見通しになった。ＮＲＩＡｕｓｔ