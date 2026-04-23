今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、ホルムズ海峡を巡る緊張状態で原油の先高観が根強いことからドルが買われやすいだろう。予想レンジは１ドル＝１５９円２０銭～１６０円１０銭。 米国とイランの再協議が実現するかが注目されているが、イランのペゼシュキアン大統領は「米国のコミットメント違反やイランの港湾封鎖な⁠どが真の交渉への主要な障害になっている」との認識を示しており、戦闘