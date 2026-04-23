（高雄中央社）海洋委員会海巡署（海上保安庁に相当）や国防部（国防省）などは21日、南シナ海・南沙（スプラトリー）諸島の太平島周辺で海難救助や海洋汚染物質の除去などを含む訓練を行った。海洋委によると、同委の管碧玲（かんへきれい）主任委員（大臣に相当）が初めて太平島に上陸した。中央部会（省庁）のトップが上陸するのは約7年ぶりだという。海巡署東南沙分署によると、訓練には交通部（交通省）、外交部（外務省）、