ジェットスター・ジャパン株式会社は、国内線航空券を対象とした「スーパースターセール」を4月24日（金）12時00分から開始する。 5月から7月中旬までの搭乗分を対象とした航空券セール。ゴールデンウィーク（GW）期間中の搭乗分も一部対象となっている。 対象路線の例として、東京（成田）発～松山行きが片道2,990円となっているほか、大阪（関西）発～東京