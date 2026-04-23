ペーパーレスと言われるようになって久しいが、そのあおりを受けてきたのは、やはりプリンターではないだろうか。だが、最近はインクジェットプリンター（家庭用プリンター）にも少し変化が見られてきているようだ。ヨドバシカメラマルチメディアAkiba（東京・千代田区）で、リサーチしてみた（BCN＋R 寺澤克）。●【データで見る】年々販売台数は減少中 緊急事態宣言期間と重なる大幅減少まず、インクジェットプリンター市場