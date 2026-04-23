23日の日経225オプション2026年5月限（最終売買日5月7日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は9277枚だった。うちプットの出来高が5392枚と、コールの3885枚を上回った。プットの出来高トップは5万5000円の605枚（76円高350円）。コールの出来高トップは6万3000円の541枚（75円安168円）だった。 コールプット 出来高前