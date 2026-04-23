23日の日経225オプション2026年6月限（最終売買日6月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1542枚だった。うちプットの出来高が1161枚と、コールの381枚を上回った。プットの出来高トップは5万3000円の281枚（80円高775円）。コールの出来高トップは6万3000円の54枚（205円安845円）だった。 コールプット 出来高前