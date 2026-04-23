中国メディアの第一財経は23日、「中国製電気自動車（EV）が海外で爆売れし運搬船足りず」とする記事を掲載した。記事はまず、中国自動車工業協会（CAAM）のデータによると、3月の中国の完成車輸出台数は前年同月比72．7％増の87万5000台で、うちバッテリー式電気自動車（BEV）やプラグインハイブリッド車（PHEV）など新エネルギー車の輸出台数は同2．3倍増の37万1000台だったことに触れた。そして、ホルムズ海峡（の封鎖）が中国