中国自動車技術研究センターが4月22日に明らかにしたところによると、新エネルギー自動車業界初の電気安全技術全プロセスソリューションプラットフォームが稼働を開始しました。このプラットフォームは、新エネルギー自動車の電気安全技術問題を600件以上検出することが可能で、新車開発プロセス、研究開発・性能分野、問題タイプの三つの検索モードを通じて、解決策を正確に見つけることができます。プラットフォームにある電池の