カリスマキリンへの道『杏のパリ細うで繁盛記』杏著（新潮社）文筆でも活躍する俳優、モデルの杏さんが、『杏のパリ細うで繁盛記』（新潮社）を刊行しました。パリに移住して、３人の子育てを続ける日々の出来事をつづったエッセー集です。パリを題材としたエッセーは、大きく二つに分けられます。「生活」があるか、ないかです。旅人として異国情緒に浸るか、生活者として根を下ろすか。杏さんのエッセーは、子育てのため街の