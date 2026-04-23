飯塚オートのSG「第45回オールスター」が24日、開幕する。23日は前検が行われた。伊藤正真（34＝伊勢崎）は昨年の日本選手権以来の飯塚登場だ。「その時は1節間、悪くなかった。データも取ってあります」昨年の「ベストマッチ・オブ・ザ・イヤー」を受賞したのが伊藤。偉大なレーサーである父・正司さんを11月8日に失ったが、11月23日の川口で大逆転Vを果たし、感動を呼んだ。「あの時は体がずっとフワフワした感じで、い