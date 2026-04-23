政府の情報収集と分析の機能を強化するため、「国家情報会議」を設置する法案が衆議院を通過しました。「国家情報会議」の設置法案は、衆議院本会議で、自民党、日本維新の会の与党に加え、野党の中道改革連合、国民民主党、参政党、チームみらいなどの賛成多数で可決され、参議院に送られました。この法案は、政府のインテリジェンス（情報活動）の司令塔強化のため、総理大臣が議長の「国家情報会議」と、それを支える「国家情報