1億5700万円の巨額の脱税騒動で世間を騒がせた、実業家で美容インフルエンサーの宮崎麗果。今度は、“夫婦関係” の危機が取りざたされ、波紋を呼んでいる。宮崎は、2021年に元EXILEの黒木啓司と結婚し、2人の子どもが生まれた。ただ、4月21日の「女性セブンプラス」で、夫婦の気になる動向が報じられた。「記事によれば、現在2人はお互いに弁護士を介して、離婚の話し合いをしているというのです。宮崎さんは2025年12月、本人