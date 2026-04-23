ロッテは23日、4月21日にZOZOマリンスタジアムで、兵庫県丹波篠山市、青森県三沢市、宮崎県都城市、和歌山県日高川町の各4市町と、2026シーズンのオフィシャルスポンサー契約を締結したことを発表した。丹波篠山市は2021シーズンから6シーズン目となり、三沢市、都城市は2024シーズンから3シーズン目、また日高川町は2026シーズンが初めてのオフィシャルスポンサー契約締結となる。今回、選手とゆかりのある県外の４つの行政とオ