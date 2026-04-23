【アケアカNEOGEO メタルスラッグシリーズ30周年記念セール】 セール期間：4月22日～5月6日23時59分まで ハムスターは、プレイステーション 4/Xbox One/Nintendo Switch向けサービス「アケアカNEOGEO」にて「メタルスラッグシリーズ30周年記念セール」を4月22日より開始した。セール期間は5月6日23時59分まで。 本セール