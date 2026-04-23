5月2日にビッグマッチボクシングの前WBC＆IBF世界バンタム級統一王者の中谷潤人（M.T）が23日、神奈川県相模原市内の所属ジムで公開練習を行った。5月2日に東京ドームで世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）に挑む。世界中が注目するビッグマッチへの思いと、その先に見据える野望について語った。興行は映像配信プラットフォーム「Leminoプレミアム」がPPV（ペイパービュー）で独占生配信。戦績は33歳の井上