ちょっとしたお出かけから旅行まで使い回せる優秀バッグが欲しい！ それなら【Uniqlo U（ユニクロ ユー）】の新作をチェックしてみて。シンプルながらも軽さや使いやすさが魅力で、手に取りやすい価格も嬉しいところ。春夏レジャーに欠かせない存在になるかも。 大人が持ちたいナイロンバッグ 【ユニクロ】「パッカブルクロスボディバッグ」\1,990（税込） 紐の長さを調節して、クロスボディバッグとして