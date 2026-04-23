アメリカとイランとの再協議の見通しがたたないなか、2026年4月22日放送の「大下容子ワイド！スクランブル」（テレビ朝日系）は最新情報を紹介しながらイランの内情についてとりあげた。強硬派の革命防衛隊が前面に出ているという。ミサイル発射機保有数は戦闘開始前の約6割まで回復した可能性アメリカのメディアはイランのミサイル発射機保有数について戦闘開始前の約6割まで回復した可能性があると報道している。果たして、実態