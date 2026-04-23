子猫に訪れる『社会化期』に慣れさせたいこと3つ 1.人間に慣れる 社会化期の子猫に最初に慣れさせたいのが、人間に触れられることです。子猫にとって、人間が「脅威ではない存在」と認識することは非常に重要です。 そして社会化期にさまざまな人と触れ合うことができれば、人への警戒心が減り、抱っこやお世話もスムーズになり、友好的な猫に育ちやすくなります。 ただし触れ合う際は無理に拘束せず、