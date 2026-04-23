筆者の体験談です。二人の子どもが重度知的障害を持つ私は、後見人や相続の準備のため行政書士に相談に行きました。複雑な家庭状況を説明すると、担当の行政書士は頭を抱え始めます。そこで告げられた驚きの提案とは……？ 立ちはだかる問題 2人の子どもが共に重度の知的障害があると診断されてから、私の頭の中には常に「子ども達の将来」という問いが居座り続けています。 そして、長男が18歳で成人を迎えた頃から、さら