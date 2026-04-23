ベトナム代表グエン・ディン・バック、Jリーグ挑戦への期待と慎重論ベトナム1部コンアン・ハノイFCに所属するベトナム代表FWグエン・ディン・バックに、J1ヴィッセル神戸への移籍の噂が浮上している。現地時間4月21日、ベトナムのスポーツ専門メディア「テタオ247」は若き才能の日本上陸の可能性を報じた。Jリーグというアジア最高峰の舞台への挑戦に対し、東南アジアのサッカーファンからは大きな関心が寄せられている。報道