タルト専門店「キル フェ ボン」が、母の日に向けた限定タルト「イチゴとベリーのティラミス」を、5月1日（金）から5月31日（日）まで全12店舗で発売する。「キル フェ ボン」が母の日限定の赤いカーネーションをモチーフにしたタルトを発売新作タルトは、赤いカーネーションの花束をイメージしたデザインで、丸みのある立体的なクリームで花びらのようなやわらかさを表現し、トップには真っ赤なイチゴをあしらった華やかな一