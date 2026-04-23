静岡朝日テレビの佐々木沙羅アナウンサー(23)が22日、自身のインスタグラムを更新。憧れのホテルでスイーツを楽しんだことを報告した。 【写真】お花を前に横からのアングルも素敵です 「憧れの川奈ホテルへアップルパイを食べに」と投稿し、ニットのトップスでテーブルに置かれたアップルパイを前に、笑みを浮かべる写真をなどを掲載。「幸せな時間でした」と振り返り、「とびっきり！で紹介されていた特