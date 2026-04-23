スシローが世界的に人気のスペースファンタジーRPG『崩壊：スターレイル』と、2度目のコラボレーション。コラボ限定グッズ付きのおすしやスイーツなど、複数のコラボ商品が第1弾・第2弾に分けて展開されます！ スシロー『崩壊：スターレイル』コラボレーション「黄金の一皿」 期間：2026年4月27日（月）〜※2026年5月12日（火）、13日（水）は一斉休業※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPで確認で