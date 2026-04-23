記事ポイント有明支縁会が、難病患者への適切な障害認定と福祉サービス提供を求める国会請願に向けて署名活動を開始対象はME/CFS、線維筋痛症、新型コロナウイルス後遺症など、見た目や検査数値で伝わりにくい重い生活障害直筆署名は衆議院・参議院提出用に同一内容2枚が必要で、署名用紙は公式サイトからダウンロード可能熊本地震から10年の節目に、支援の届きにくい難病患者の実情を国へ届ける請願活動が始まります。有明支縁会