５０代前半の記者は子供の頃「例の肉」にワクワクした。繰り返し再放送されていたアニメ「はじめ人間ギャートルズ」。ゴンや父ちゃんがウマそうに食っていたアレだ。肉塊の両端に骨がついており、そこを両手で握って肉本体にかぶりつくと、なぜかすごく伸びる。母にスーパーで「買って買って」とねだったが「アホか！」と一蹴（いっしゅう）された気がする。その「マンモスの肉」。大人になって存在すら忘れていたが、十数年前