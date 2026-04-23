侍ジャパンＵ１２代表監督に就任したオイシックスの桑田真澄チーフ・ベースボール・オフィサー（ＣＢＯ）が２３日、スポーツ報知の単独取材に応じた。就任に至る裏側やチームを率いる上で軸となる考え方を明かし、指揮を執る「第１２回ＢＦＡＵ１２アジア野球選手権」（中国・８月９〜１５日）へ向けた意気込みを語った。（取材・小島和之）今月１７日の電撃就任から６日。ＤｅＮＡとの交流戦（横須賀）でチームに帯同し