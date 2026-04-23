タレントの清水あいりが、タイの屋上プールで撮影した写真をアップした。２３日に自身のインスタグラムを更新し「マネージャーさんが、まるで『足長くて身長高い人』みたいに撮ってくれたよ、すごい！」。マネジャーにそう褒められた水着姿を見せた。高いヒールの効果で、さらに脚長に！「イベントでもいつもちんちくりんさにびっくりされるけど笑ピンヒール脱いだら、本当にちんちくりんです」と謙遜したが、“ちんちくりん