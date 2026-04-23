様々な人気キャラクターの公式ライセンスグッズを展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカー「スケーター」から、キャラクターのフェイス形がかわいい「ダイカットマグコップ」が登場。「ハローキティ」や「クロミ」たちが立体的なコップになって毎日を楽しく彩ります☆ スケーター「サンリオキャラクターズ」ダイカットマグコップ 価格：各803円（税込）容量：230ml素材：ABS樹脂電子レンジ：使用不可販売店舗