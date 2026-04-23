トランプ政権が、サッカーワールドカップにイランの代わりにイタリアを出場させるよう要請したとイギリスメディアが伝えました。イギリスのフィナンシャル・タイムズは22日、トランプ政権の幹部がFIFA＝国際サッカー連盟に対し、サッカーワールドカップにイランの代わりにイタリアを出場させるよう要請したと伝えました。ワールドカップは6月、アメリカ、カナダ、メキシコで共同開催されます。イタリアは予選で敗退し、出場を逃し