日本ハムは23日、2軍本拠地・鎌ケ谷スタジアムで5月4日、5日、6日に行われるファーム・リーグ公式戦のDeNA戦（各日13時開始）で、子供たちがわくわく楽しめるスペシャルイベント「鎌スタ☆キッズボールパーク」を開催すると発表した。今年はファームマスコット「C・B（愛称:カビー）」が20周年を迎えることから、そのお祝いをシリーズ化して実施される。4日には先着3800名の来場者に「エスコンフィールドユニフォーム2026」を