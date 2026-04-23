◇MLB ダイヤモンドバックス11-7ホワイトソックス(日本時間23日、チェイス・フィールド)ホワイトソックスの村上宗隆選手が5試合連発で、メジャー全体2位となる10号ホームランを放ちました。この日は「3番・ファースト」で出場すると、5点ビハインドの7回、相手3番手のライアン・トンプソン投手の初球をとらえ、打った瞬間確信の一発。打球速度177キロ、飛距離137mの10号ホームランを放ちました。チームは敗れますが、第3打席にセン