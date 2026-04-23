トヨタ自動車本社に掲げられた旗＝愛知県豊田市損害保険大手からトヨタ自動車への出向者がトヨタ社内の情報を無断で持ち出していた問題で、トヨタは23日、2016年から25年ごろに一部の従業員らの個人情報や組織表、議事録などが出向元に持ち出されたと明らかにした。取引先の関係者の情報も含まれる。持ち出された件数は明らかにしていない。持ち出しが判明したのは東京海上日動火災保険と三井住友海上火災保険、あいおいニッセ