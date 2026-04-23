大相撲の春巡業で稽古する宇良＝東京都府中市大相撲の春巡業が23日、東京都府中市で行われ、人気力士の幕内宇良が小結熱海富士らと18番取った。同行する若者頭らによると、ここまで24日間のうち奉納相撲2日間を除けば申し合いを皆勤。33歳の業師は「稽古ができることに感謝している」と謙虚に語った。突き、押しや食い下がる取り口で熱海富士を肩透かしで転がすなど、技の切れ味は健在。巡業期間中は8時間の睡眠を心がけ、宿舎