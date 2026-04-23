高級腕時計シェアリングサービス「トケマッチ」をめぐる事件で、中東・ドバイに逃亡していた運営会社の元社員が逮捕されました。中西里菜記者「永田容疑者が捜査員に連れられて、いま姿を見せました」警視庁によりますと、腕時計のシェアリングサービス「トケマッチ」運営会社の元社員・永田大輔容疑者は2023年、腕時計のシェアリングサービス「トケマッチ」の利用者からロレックスの腕時計15本、あわせて1800万円相当をだまし取っ