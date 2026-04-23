プロ野球のファーム・リーグは23日、交流戦のDeNA―オイシックス戦（横須賀）が雨天中止。東、中地区で残り3試合が行われた。東地区の楽天はロッテ戦（森林どりスタジアム泉）に6―2。先発のドラフト1位・藤原（花園大）が6回6安打6奪三振無失点で1勝目を挙げた。育成選手の水上が2安打3打点、ドラフト3位・繁永（中大）が2安打。ロッテ先発の育成選手・森は5回7安打5失点で2敗目（1勝）。安田が2安打2打点、ドラフト4位・桜井