高市総理はきのう、柔軟な働き方などの実現に向け、「裁量労働制」の対象の見直しなどを検討するよう指示しました。高市政権「肝いり」の裁量労働制見直し。私たちの働き方に影響はあるのでしょうか？高市総理「裁量労働制につきましては、濫用防止措置を前提に制度対象のあり方について見直しの検討を進めてください」柔軟な働き方などの実現に向け、きのう高市総理は上野厚生労働大臣に対し、裁量労働制の対象の見直しなどを検討