会場に並んだ作品は、ただ美しさを競うためのものではなかった。そこに映し出されていたのは、障がいがあっても1人の表現者として自然に認められ、社会の中で関わり合う世界の姿だ。日本人アーティストが描いたフクロウには、「あなたはひとりではない」というメッセージが添えられていた。そのやさしいまなざしと、この展覧会そのものが、私たちに社会のあり方を問いかけていた。イギリス・ロンドンで15日、口や足で描くアーティ