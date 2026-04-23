新茶の季節の幕開けとなる「初取引」が２０日、静岡茶市場（静岡市葵区）で開催され、最高値は過去４番目の１キロ・グラムあたり１１８万円を付けた。茶業関係者約５００人が集まり、活発な価格交渉が行われた。遠隔地から取引できる電子入札も一部導入された。（渋谷拓海、大坪祐市）静岡市清水区の農家らでつくる「両河内茶業会」が出品した「高嶺（たかね）の香（はな）」が、伝統の相対取引で最高値を付けた。昨年度は８８