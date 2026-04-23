食道がんのため、今年１月２９日に６３歳で亡くなった国際ジャーナリスト、モーリー・ロバートソンさんのパートナーだった女優・池田有希子（５５）が、死後のモーリーさんの手続きを行っていることを明かした。池田はモーリーさんと２０年を共にし、最期を見届けた。モーリーさんは昨年８月に食道がんと診断され、治療を開始。肝臓にも転移していたが、「体調の良い時期には外でお茶を飲んだりお散歩したり」（２月１日付の池