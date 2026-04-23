いきなり名門レアル・マドリードで活躍するのは難しすぎたのか。影の薄い状態が続いているのは、昨夏にアルゼンチンの名門リーベル・プレートから加わった18歳のアルゼンチン人MFフランコ・マスタントゥオーノだ。当初の期待は大きく、レアルは総額6000万ユーロとされる資金を投じてマスタントゥオーノを獲得している。しかし現在レアルでの出番は限られており、スペイン『SPORT』はプレッシャーが大きすぎたかもしれないとここま