ドイツ1部のボルシア・ドルトムントが今夏に日本ツアーを計画していると、ドイツメディア『Kicker』が報じた。同メディアによればチームはアジアでのブランド力強化を図り、2024年以来のアジアツアーを予定していると報道。7月26日から8月2日にかけて東京と大阪を訪問し、FC東京、C大阪との対戦を計画しているというしかし主力選手の帯同は厳しいとみられている。DFニコ・シュロッターベックやMFマルセル・ザビッツァーといった各