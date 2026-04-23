日本代表は2026W杯グループステージでオランダ代表、チュニジア代表、スウェーデン代表と同じグループFに入っているが、この中で最も評価が高いのは初戦で対戦するオランダ代表だろうか。かつてほどの評価ではないかもしれないが、今もオランダにはタレントが揃っている。日本にとって簡単なゲームにはならないだろう。オランダ『De Telegraaf』によると、元オランダ代表のレジェンドであるルート・フリット氏はW杯で何か大きなこ