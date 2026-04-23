前節のアーセナルとのプレミアリーグ首位攻防戦で見事なドリブルから先制点を決めたマンチェスター・シティMFラヤン・チェルキ。テクニックはリヨン在籍時から評判だったが、マンCでも徐々に自慢のテクニックが発揮されてきている。そのテクニックを絶賛するのが現在ビジャレアルでプレイしているFWジョージズ・ミカウタゼだ。昨季までミカウタゼはリヨンでプレイしており、チェルキのことをよく理解している。『Canal＋』によると