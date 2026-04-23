昨夏スポルティングCPからアーセナルに加入したFWヴィクトル・ギェケレシュは今季何度も批判を浴びてきたが、ここまで全コンペティション合わせて18ゴール2アシストを記録。そこまで悪い数字とは言えないだろう。ただ、味方との連携や攻撃への貢献度には気になるところもある。データサイト『WhoScored』によると、ギェケレシュは今季プレミアリーグでボールタッチが566回に留まっている。これは今季プレミアリーグで1800分以上プ