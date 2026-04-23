21日にプレミアリーグ第34節でチェルシーと対戦したブライトンは3-0で快勝。そしてこのゲームの後半アディショナルタイムにネットを揺らしたのがFWダニー・ウェルベックだ。ウェルベックはこれがリーグ13ゴール目で、35歳にしてまたキャリアハイを1点更新することになった。それに加え、今季のプレミアリーグにおけるイングランド人選手得点ランク第1位に躍り出た。2位は12ゴールを挙げるノッティンガム・フォレストMFモーガン・ギ