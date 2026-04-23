プレミアリーグ第34節、バーンリーとマンチェスター・シティの一戦は0-1とシティが勝利した。この結果、シティはアーセナルと勝ち点、得失点差で並び、総得点で首位に立った。敗れたバーンリーは降格が確定している。ここにきて首位の座を奪ったシティ。しかし英『THE Sun』は、バーンリー相手に最少スコアしか挙げられなかったことが、やがてチームの首を絞めることになるかもしれないと報じた。5分に幸先よくアーリング・ハーラ