2020年からマンチェスター・ユナイテッドでプレイしてきたMFブルーノ・フェルナンデスは、チームが苦しい時も常にベストパフォーマンスを発揮してきた。今季もリーグ戦でここまで18アシストを記録していて、元アーセナルのティエリ・アンリと元マンチェスター・シティのケビン・デ・ブライネ（現ナポリ）が持つプレミアリーグ20アシストの最多記録に近づいている。ブルーノの実力に関しては、マンUに在籍していた現モナコのMFポー